19 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Зеленский признал победу Рады над собой

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Верховная рада одержала свою победу, не дав ему изменить избирательное законодательство, но он выразил уверенность в приходе в нее "новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле". Об этом он написал в Facebook.
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Как сообщало Накануне.RU, Рада не стала даже рассматривать его законопроект, предусматривающий снижение проходного порога до 3% и отмену мажоритарной системы.

Зеленский признал, что "старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду". Так он прокомментировал то, что на досрочных выборах половина Рады будет избрана по мажоритарной системе, т.е. от каждого округа будет избран кандидат, занявший первое место, для чего обычно используется админресурс. Это существенно снижает представительство его партии в новой Раде.

Напомним, выборы в Раду пройдут 21 июля.

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Зеленский признал победу Рады над собой

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная рада



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