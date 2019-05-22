Организаторы "Евровидения-2019" скорректировали результаты конкурса с учетом белорусских баллов

Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал скорректированную турнирную таблицу финала "Евровидения-2019", который прошел в минувшую субботу в Израиле.

После скандала с аннулированием голосования белорусского профессионального жюри (его наказали за утечку результатов голосования в полуфинале), баллы, которые участники недополучили из-за дисквалификации, были распределены специальной программой. Впрочем, алгоритм ее тоже оказался не идеален, так что теперь EBU извиняется и представляет скорректированную очередность участников. В тройке лидеров ничего не изменилось – победа у Нидерландов, Россия на третьем месте.

А вот страны, чьи на чьи результаты повлияло перераспределение: Швеция, Норвегия, Северная Македония, Азербайджан, Словения, Мальта, Кипр, Франция, Сербия, Албания, Сан-Марино, Эстония, Беларусь и Германия.

Вот как выглядит итоговая таблица теперь:

Нидерланды (498 баллов)

Италия (472 балла)

Россия (370 баллов)

Швейцария (364 балла)

Швеция (334 балла)

Норвегия (331 балл)

Северная Македония (305 баллов)

Азербайджан (302 балла)

Австралия (284 балла)

Исландия (232 балла)

Чехия (157 баллов)

Дания (120 баллов)

Кипр (109 баллов)

Мальта (107 баллов)

Словения (105 баллов)

Франция (105 баллов)

Албания (90 баллов)

Сербия (89 баллов)

Сан-Марино (77 баллов)

Эстония (76 очков)

Греция (74 балла)

Испания (54 балла)

Израиль (35 баллов)

Беларусь (31 балл)

Германия (24 балла)

Великобритания (11 баллов)