На Южном Урале инвалид провел ночь на полу в приемном покое больницы на подстилке из подгузников

В Еманжелинске (Челябинская область) инвалид провел ночь на полу в приемном покое больницы. Инцидент произошел в городской больнице №1.

"Вечером 21 мая инвалида привезли на госпитализацию. Вот так мужчина провел ночь. Ему не предоставили кровати, а оставили лежать на подгузниках для взрослых", - пишет редакция паблика "Регион-74|Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".

Администрация паблика рассказывает, что в больнице не подтвердили, но и не опровергли информацию о вопиющем случае. С главврачом связаться не получилось – в больнице ответили, что он уже ушел домой.

В соседней Свердловской области завтра будут рассматривать административное дело главврача первоуральской больницы. В его заведении пенсионерке пришлось выбираться из здания ползком с больной ногой.