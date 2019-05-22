18 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
пациент в приемном покое Еманжелинской больницы (2019) | Фото:vk.com/region_chelyaba| Регион-74|Челябинск

На Южном Урале инвалид провел ночь на полу в приемном покое больницы на подстилке из подгузников

В Еманжелинске (Челябинская область) инвалид провел ночь на полу в приемном покое больницы. Инцидент произошел в городской больнице №1.

"Вечером 21 мая инвалида привезли на госпитализацию. Вот так мужчина провел ночь. Ему не предоставили кровати, а оставили лежать на подгузниках для взрослых", - пишет редакция паблика "Регион-74|Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".

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Администрация паблика рассказывает, что в больнице не подтвердили, но и не опровергли информацию о вопиющем случае. С главврачом связаться не получилось – в больнице ответили, что он уже ушел домой.

В соседней Свердловской области завтра будут рассматривать административное дело главврача первоуральской больницы. В его заведении пенсионерке пришлось выбираться из здания ползком с больной ногой.

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На Южном Урале инвалид провел ночь на полу в приемном покое больницы на подстилке из подгузников

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Теги: еманжелинск, приемный покой, госпитализация, инвалид



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