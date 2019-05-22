18 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
обвал провал грунта яма в Березовском (2019) | Фото:Накануне.RU

В Березовском обвалился грунт на месте старых шахтных выработок

В Березвском произошел обвал грунта. Это случилось еще 16 мая, но известно о ЧП стало только вчера вечером. Как передает корреспондент Накануне.RU, провал диаметром около 30 метров находится в конце улицы Клары Цеткин.

Раньше на этом месте был большой шахтный провал на месте старых выработок, куда несознательные граждане скидывали мусор, превращая яму в мусорку. Затем площадку начали обустраивать, яму засыпали. Теперь грунт снова провалился.

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Стоит отметить, что буквально в трех метрах от края провала находится территория учебного автодрома, его забор накренился в непосредственной близости от ямы.

Сейчас провал снова засыпают, по периметру установлены сигнальные ленты, проход запрещен. Место провала находится в трех десятках метров от ближайших домов частного сектора, однако в экстренных службах отмечают, что местным жителям ничего не угрожает.

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В Березовском обвалился грунт на месте старых шахтных выработок

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Теги: березовский, обвал грунта, автодром, шахтная выработка



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