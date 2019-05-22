В Екатеринбургской епархии не считают опрос ВЦИОМ показательным

В Екатеринбургской епархии отказались учитывать результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в городе по поводу строительства храма Святой Екатерины.

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Ранее стало известно, что больше половины опрошенных горожан (58%) опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным.

"По мнению Екатеринбургской епархии, проводить опрос во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, это не делает опрос конструктивным и отражающим действительную ситуацию.

Поскольку в обществе еще сохраняется определенная напряженность и недоинформированность относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной (потому общество в принципе пока не может сформировать о нём свое мнение), а в горожанах ещё слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются.

К тому же, это всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю "перегретость" общества", - говорится в релизе, распространенном в Telegram-канале епархии.

Там также отметили, что 3 тыс. опрошенных – это меньше, чем "количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, которые единственные являются сейчас легитимными".

"Главный опрос впереди. Мы по-прежнему молимся, объясняем и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины", - заключают в епархии.

Отметим, ранее глава региона Евгений Куйвашев призвал городские власти исключить из списка голосования площадку у драмтеатра, в качестве аргумента он привел именно опрос ВЦИОМ.