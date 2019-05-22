МОК рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса статуса признания

В Лозанне Международный олимпийский комитет рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания. Тем не менее, этот вид спорта предложено оставить в программе Олимпиады в Токио, которая пройдет в следующем году.

Очевидно, ассоциация не смогла убедить МОК в устранении проблем, связанных с финансированием, управлением, этикой и судейством – именно по этим вопросам ранее у комитета возникли вопросы к AIBA. МОК также выступал против избрания президентом AIBA Гафура Рахимова, поскольку он находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Рахимов пост покинул, но проблем это не решило.

Если рекомендация МОК будет принята, то организацией боксерского турнира на Олимпиаде в Токио будет уже не AIBA, а сам МОК или другой посредник. Правда, тогда возникнет вопрос отбора спортсменов, поскольку только ассоциация вела квалификационные отборы на Игры.