Минтруда: в 13 регионах России не хватает денег на индексацию зарплат бюджетников

Глава Минтруда Максим Топилин на совещании президента с кабинетом министров доложил, что в 13 регионах страны пока нет денег на индексацию зарплат бюджетников.

Тем не менее, Топилин позволил себе оптимизм. Он заявил, что власти надеются на рост доходов регионов, и к концу года они все-таки должны изыскать деньги на повышение зарплат бюджетников. Он отметил также, что в минувшем году были полностью выполнены майские указы, передает радиостанция "Говорит Москва".

Министр труда также проинформировал, что задолженность по заработной плате в России стабилизировалась на уровне 2,9 млрд руб. Безработица в марте этого года составила 4,7%, тренд на её снижение продолжается, резюмировал глава Минтруда.