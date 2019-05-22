18 Сентября 2020
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Экономика В России
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

Минтруда: в 13 регионах России не хватает денег на индексацию зарплат бюджетников

Глава Минтруда Максим Топилин на совещании президента с кабинетом министров доложил, что в 13 регионах страны пока нет денег на индексацию зарплат бюджетников.

Тем не менее, Топилин позволил себе оптимизм. Он заявил, что власти надеются на рост доходов регионов, и к концу года они все-таки должны изыскать деньги на повышение зарплат бюджетников. Он отметил также, что в минувшем году были полностью выполнены майские указы, передает радиостанция "Говорит Москва".

Министр труда также проинформировал, что задолженность по заработной плате в России стабилизировалась на уровне 2,9 млрд руб. Безработица в марте этого года составила 4,7%, тренд на её снижение продолжается, резюмировал глава Минтруда.

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Минтруда: в 13 регионах России не хватает денег на индексацию зарплат бюджетников

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Теги: бюджетники, индексация зарплат, дефицит



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