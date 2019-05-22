Против Порошенко возбуждено новое дело - о махинациях в энергетике

Специальная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту преступной деятельности служебных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда госимущества Украины. Фигурантом дела является, в частности, экс-президент Петр Порошенко. Такое решение было принято после допроса экс-депутата Рады Дмитрия Крючкова.

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Сообщается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" вместе с должностными лицами Фонда госимущества и рядом должностных лиц органов власти, используя свои служебные полномочия и статус, поделили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета "Центрэнерго" с целью расхищения его денежных средств.

Эти преступные действия координировались Порошенко и его партнером депутатом Рады Игорем Кононенко. Ущерб превысил 6 млрд гривен.

Как сообщало Накануне.RU, против Порошенко также было возбуждено уголовное дело из-за провокации в Керченском проливе.