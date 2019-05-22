Арашуков обиделся на бывших коллег-сенаторов: "Завтра все то же может произойти с любым"

Экс-сенатор Рауф Арашуков, который сейчас находится под следствием в СИЗО, обратился с заявлением к бывшим коллегам, лишившим его статуса сенатора. Его опубликовала адвокат Арашукова Анна Ставицкая.

"Я хотел обратиться к своим бывшим коллегам сенаторам. Я был уверен, что вы лишите меня полномочий и никаких иллюзий по этому поводу не испытывал. (...) За считанные минуты, без должного разбирательства вы лишили меня этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Но своими такими поспешными действиями вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым и все остальные также дружно проголосуют", - цитирует заявление "Интерфакс".

"Никто не хотел вникать в обвинение, в его абсурдность, но буквально за пять минут меня лишили неприкосновенности, затем через месяц отстранили от должности по надуманным основаниям, а теперь и прекратили статус, используя формальный предлог", - считает экс-сенатор.

По его мнению, статья 10.1 закона "О статусе члена Совета Федерации..," предусматривает не только лишение должности, но и возможность вынести предупреждение, особенно учитывая, что он находится в СИЗО и не может в любой момент предоставлять информацию.

Также он обратил внимание, что его супруга в предусмотренный законом срок предоставила часть декларации, а сам он в установленный срок направил запрос в Совет Федерации с просьбой предоставить ему необходимые документы для заполнения декларации, но до сих пор так и не получил ответ.

"Никто не собирался разбираться. Сенаторы на все эти обстоятельства закрыли глаза и приняли решение о лишении меня полномочий. Такая поспешность еще раз укрепила меня во мнении о заказном характере моего дела. Я не совершал никаких убийств и приложу все силы, чтобы доказать свою невиновность", - резюмировал Арашуков.

Напомним, Рауфа Арашукова задержали 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. Он был помещен под стражу по подозрению в нескольких убийствах. Сообщалось, что его отправят на психиатрическую экспертизу.