Куйвашев предложил исключить сквер у драмтеатра в Екатеринбурге из списка возможных мест строительства храма

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предлагает мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому не включать площадку у драмтеатра в перечень возможных для строительства собора Святой Екатерины. Об этом губернатор написал в Instagram.

"ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным", - цитирует глава региона данные опроса.

Он делает вывод: "Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга".

Куйвашев напомнил, что сейчас администрация столицы Урала собирает варианты для голосования по поводу нового места строительства храма.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - заключает губернатор.