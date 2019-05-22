В мэрии Екатеринбурга не будут ориентироваться на опрос ВЦИОМ про храм в сквере

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ничего не решит – городские власти будут проводить свой опрос, который решит судьбу сквера у драматического театра.

Напомним, в среду, 22 мая, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 58% респондентов из Екатеринбурга высказались за строительство храма в другой части города, 74% опрошенных считают место у пруда неудачным для возведения собора.

"Мы готовим с депутатами процедуру, готовим опрос. Смотрим на репрезентативность выборки. Готовим методологию. Я бы предложил работать, как договорились… Зачем сейчас народ раздёргивать?" – прокомментировал Высокинский ситуацию в разговоре с РБК.