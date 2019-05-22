Глава фонда святой Екатерины Александр Андреев: Для нас важно, чтобы главный собор города строился в согласии

Как сообщало Накануне.RU, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о том, что жители Екатеринбурга думают о строительстве храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. По их данным, 58% уральцев считают, что храм должен быть построен в другой части города.

При этом, суммарно 79% екатеринбуржцев высказались в той или иной форме "за" строительство Храма святой Екатерины.

Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев так прокомментировал ситуацию с организацией строительства храма: "На сегодняшний день администрация Екатеринбурга ведёт планомерную масштабную работу направленную на достижение общественного согласия по вопросу строительства храма святой Екатерины. Мы уже не раз говорили, что для нас важно, чтобы главный собор города строился в согласии. Уверен, что будут разработаны механизмы, которые позволят это сделать".