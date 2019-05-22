ВЦИОМ: Большинство в Екатеринбурге не против храма, но за перенос в другую часть города

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о том, что жители Екатеринбурга думают о строительстве храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. По их данным, 58% уральцев считают, что храм должен быть построен в другой части города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным ВЦИОМ, 94% опрошенных известно об этом. Итоги следующие:

18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства собора в городе,

7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом,

14% считают, что этот храм можно построить в сквере у театра драмы, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан.

58% считают, что храм должен быть построен в другой части города.

На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства собора, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное.

Напомним, на прошлой неделе в центре Екатеринбурга попытались начать строительство храма святой Екатерины, но часть горожан выступила против и вышла на протесты. На четвертый день протестов президент Владимир Путин посоветовал местным властям найти решение, которое устроит горожан. Мэр Александр Высокинский встретился с участниками акции, пообещал приостановить стройку на время проведения опросов, но от демонтажа забора отказался. В данный момент депутаты городской думы обсуждают, как проводить срез мнений уральцев.