Писатель Алексей Иванов признался, что участвовал в "коррупционной схеме"

Уральский писатель Алексей Иванов (49) признался, что в молодости какое-то время работал сторожем. В интервью на YouTube-шоу Юрия Дудя Алексей согласился с ведущим, что "сторож – это очень тупая работа". А также вспомнил работу на проходной бисквитной фабрики.

"Это была замечательная работа, в 90-е годы. Сначала я сидел на вахте, мимо меня шли женщины, которые, работали на бисквитной фабрике, и выворачивали передо мной сумки, показывая, что они ничего с фабрики не украли. Мне было очень стыдно смотреть им в сумки, я отворачивался. Тогда они заметили, что мальчик сидит очень хороший, можно что-нибудь вытащить. И они стали меня подкармливать. Приносили банки с компотом, обрезки тортиков, всякие вкусности, я как сыр в масле катался", - рассказал писатель. Он признался, что в обмен не смотрел сумки сотрудниц и "не лез им под подолы" с проверками.

"То есть вы участвовали в коррупционной схеме?"- спросил Дудь.

"Я участвовал, но из деликатности, а не потому, что рассчитывал на какую-то прибыль", - ответил Иванов.