В Югре на межнациональную политику деньги выделяют из бюджета региона

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в своём комментарии Накануне.RU осторожно оценила идею врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, предложившего государству активнее вкладывать средства в поддержку некоммерческих организаций (НКО) и выделять гранты для поддержки домов дружбы (домов народов).

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Напомним, что в ходе совещания в уральском полпредстве, посвященного межнациональным отношениям, Текслер обратился к руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову "организовать федеральный конкурс для выявления лучших организаций, предоставляя им существенные гранты".

По мнению Комаровой, любой конкурс, помимо финансового обеспечения, требует принятия определённых стандартов. Но как можно формализировать такую сферу, как межнациональную, непонятно.

"Это [межнациональные отношения] очень живой организм, - считает глава Югры. - Человек пришел, послушал песню на родном языке, посмотрел танец, получил удовольствие – и ушёл. А единый стандарт, устанавливающий правила для всех центров, думаю, разработать будет непросто – возможности у всех разные, хотя все, конечно, стараются. Так что нужно всё продумать и подробно описать такие стандарты, прежде чем выходить на какой-то конкурс грантов".

Комарова напомнила, что в ХМАО на региональном уровне можно "заходить" с любым проектом, в том числе по домам дружбы (домам народов).

"Мы стимулируем те направления деятельности НКО, которые считаем наиболее востребованными и эффективнымив этой сфере, - подчеркнула Комарова. - И через авторитетное жюри, конкурсную комиссию определяем, что проект на самом деле полезен, государство в нём заинтересовано, а потому принимает на себя часть забот в виде бюджетных обязательств и услуг специалистов".

Отметим, что с 2019 года в ХМАО введён единый порядок поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций округа – "Грант губернатора". Конкурс проводится два раза в год по десяти социально-значимым направлениям, в том числе "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, поддержка коренных малочисленных народов".