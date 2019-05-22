Депутаты комитета ЗСО одобрили постановление о назначении выборов губернатора Челябинской области

Комитет ЗСО по законодательству одобрил проект постановления о назначении выборов губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября.

Теперь проект постановления должны одобрить депутаты ЗСО на заседании, которое пройдет 30 мая.

"В случае его одобрения постановление будет опубликовано в течение 5 дней, после чего начнется избирательная кампания", - говорится в сообщении.