Первыми на помощь российским туристам в Италии пришли лесорубы

Посольство России в Италии открыло горячую линию в связи с крушением туристического автобуса около города Сиена. Узнать о состоянии пострадавших можно, позвонив по телефону +39 388 627 01 62. По данным дипломатов, пострадавших доставили в два госпиталя. В первом находятся 12 граждан РФ и два гражданина Армении с травмами легкой степени. Число и личность обратившихся во вторую больницу уточняются.Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

По данным МЧС Италии, 22 мая с.г. в районе Сиены произошло ДТП автобуса, предположительно, с рос. гражданами (60 чел.) По предварительным данным, 1 чел. погиб, 10 получили травмы. Пострадавшие направлены в больницы г.Сиены.

Открыта "горячая линия" Посольства - +39 388 627 01 62. — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 22 мая 2019 г.

Атор сообщает, что группа путешествовала по городам искусства Италии и в момент аварии направлялась из Монтекатини в Сиену. Неизвестно, был ли это тур из России, или туристы купили экскурсию в Италии.

Первыми на помощь туристам пришли три лесоруба, которые работали рядом с тем местом, где упал автобус, пробив придорожное ограждение. Именно они оперативно вызвали пожарных и полицию, и оказали первую помощь пострадавшим.

По имеющимся данным, авария произошла на опасном участке шоссе: год назад, 19 мая на этом же участки с шоссе вылетел и тоже перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Турин - Триест. В результате того ЧП 26 человек получили ранения.

В Ассоциации туроператоров также сообщили, что автобус, в котором ехали туристы, был зафрахтован итальянской принимающей компанией Europe Voyage ("Европа Вояж"). Транспорт был полностью исправен, никаких препятствий на его пути не было. Ранее сообщилось, что водитель успешно прошел тест на алкоголь, показавший отрицательный результат.

Напомним, сегодня около 9.30 на трассе Сиена - Флоренция перевернулся пассажирский автобус. На борту находились 60 пассажиров, туристов из России. Одна женщина - гид, погибла. Пострадали 28 человек. Их доставили в больницы Кампостаджиа и Сиены с травмами разной степени тяжести, сообщают местные СМИ. Четверо туристов в тяжелом состоянии, а 20 человек вообще не пострадали.