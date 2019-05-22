СМИ: Отбывающий срок в колонии Улюкаев разводится с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который отбывает 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.

Об этом ТАСС сообщил источник в окружении экс-министра. По его словам, это сильно влияет на морально-психологическое состояние Улюкаева.

Экс-чиновник женат второй раз. Юлия Хряпина 1983 года рождения родила ему сына (2005 г.р.) и дочь (2010 г.р.).

Напомним, в декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Его обвиняли в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В июне 2018 года Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери. Недавно ФСИН опровергла информацию о якобы облегченном режиме содержания в колонии экс-чиновника.

В феврале 2019 года суд в Москве снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра. Из-под ареста освобождены 10 земельных участков, частное домовладение, автомобиль Land Rover, жилой дом.

Также снят арест с денежных средств на общую сумму более 1 млн долларов и около 300 млн рублей, находящихся на банковских счетах, а также денежных средств, изъятых в ходе обысков, монет из драгоценных металлов, стоимость которых варьировалась от 13 тысяч до 6,6 млн рублей, наручных часов известных брендов, слитка из серебра.