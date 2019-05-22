18 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Рада показала зубы, отказав Зеленскому в изменении закона о выборах

Верховная рада Украины отказала президенту Владимиру Зеленскому во включении в повестку дня поданного им законопроекта об изменении избирательной системы на досрочных выборах в парламент. Это значит, что досрочные выборы в Раду пройдут по старой системе.
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Как сообщало Накануне.RU, Зеленский созвал Раду на внеочередную сессию, чтобы она рассмотрела его законопроект о выборах, который предполагает отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3%.

"Мажоритарный компонент этой системы особенно уязвимым. Именно на выборах в одномандатных избирательных округах распространены прямой и косвенный подкуп избирателей, злоупотребление административным ресурсом, попытки искажения результатов народного волеизъявления", - сказано, в частности, в пояснительной записке к законопроекту Зеленского.

Однако Рада не стала его даже рассматривать. За включение законопроекта в повестку дня проголосовали только 92 депутата при необходимо минимуме 226 голосов.

Так, глава фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов заявил, что снижение проходного барьера приведет в Раду "карманные региональные партии".

Депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в своем выступлении сказала, что многие в Раде против инициатив Зеленского.

"Если вы думали, что БПП и "Народный Фронт" спокойно пойдут на перевыборы, - вы очень наивны. Потому что БПП рассчитывает на тех мажоритарщиков, которые из денег бюджета Украины засевали годами свои округа", - отметила Шкрум.

Интересно, что под Радой митинговали нацисты, требуя принять новый закон о выборах. Однако Рада показала зубы, отказав новому президенту. Его представитель в Раде Руслан Стефанчук обвинил депутатов в несоблюдении достигнутых ранее во время консультаций компромиссных договоренностей.

Подоплека изменений в закон о выборах такова, что Зеленскому выгодно отменить мажоритарную систему и оставить только пропорциональную. Это позволит ему на волне своего рейтинга получить едва ли не половину мест в Раде и сформировать лояльную правящую коалицию. Сохранение мажоритарного принципа, когда в Раду проходят победители в своих округах, существенно снижает представительство его партии "Слуга народа" в новой Раде, так как победа в этом случае во многом зависит от админресурса на местах, с чем у Зеленского проблемы.

Противостояние президента и парламента может стать началом политического кризиса на Украине.

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Рада показала зубы, отказав Зеленскому в изменении закона о выборах

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Верховная рада



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