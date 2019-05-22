18 Сентября 2020
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пиявка лечение медицина (2009) | Фото: pets.academ.org

Российский производитель спутников объявил тендер на поставку двух тысяч пиявок

Входящая в Объединенную ракетно-космическую корпорацию компания "ИСС" им. Решетнева (производит спутники) готова закупить 2 тыс. пиявок. Об этом сообщается в заявке на сайте госзакупок.

В требованиях к поставщику отмечается, что пиявки должны быть аптекарскими или лечебными с продольной оранжевой полосой. Пиявки должны поставляться в голодном состоянии (голодание не менее трех месяцев), их размер от 8 до 12 см. "Пиявка должна быть здоровой, не иметь физических повреждений на теле и на присосках", - говорится в документации.

На закупку выделено 89 тыс. руб. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью раз в два месяца.

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Российский производитель спутников объявил тендер на поставку двух тысяч пиявок

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Теги: пиявки, спутники, госзакупки



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