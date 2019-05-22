В Госдуме предложили обнулить НДС для внутренних авиаперевозок

В Госдуму внесен проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий установление с 2020 г. нулевой ставки налога на добавленную стоимость для внутренних пассажирских авиаперевозок.

Сейчас льготный режим действует лишь в случаях, когда пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на территории Республики Крым, Севастополя или Калининградской области. Авторы проекта - депутаты от "Справедливой России" предложили расширить действие закона для всех внутрироссийских перевозок.

"Меры направлены на нивелирование приоритетного налогового режима по осуществлению авиаперевозок за пределы РФ с внутренними авиаперевозками, равно как и на повышение доступности внутренних авиаперевозок и создание более эффективной системы авиасообщения внутри России в рамках единого экономического и географического пространства, что является одним из ключевых факторов как повышения качества жизни граждан, так и развития экономики в целом", - говорится в пояснениях к проекту.

Как сообщало Накануне.RU, инфляция отразилась на ценах на авиабилеты. Одна из причин - повышение с января текущего года ставки НДС. Генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков заявил, что российские авиакомпании исчерпали возможности по сдерживанию цен на билеты, удержать их рост без господдержки отрасли будет невозможно.