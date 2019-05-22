На Южном Урале директора автомобильного МУПа будут судить за сокрытие налоговых денег

В Озерске директор МУП "Управление автомобильного транспорта" обвиняется в сокрытии налоговых денег.

В прошлом году мужчина, достоверно зная о том, что Налоговая служба вынесла решение о взыскании с МУП недоимок по налогам и что в бюджет нужно перечислить более 50 млн руб. налогов, скрыл средства организации в сумме более 80 млн руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас суд наложил арест на имущество обвиняемого.