18 Сентября 2020
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волейбол (2016) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске возле спортшколы олимпийского резерва "Самотлор" появится дополнительная парковка

В Нижневартовске депутаты, члены молодёжного парламента и представители администрации на выездном совещании обсудили развитие в столице Самотлора парковок. Речь пошла о площадке возле школы олимпийского резерва "Самотлор", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Спикер думы Максим Клец отметил, что в основе маршрута таких рабочих поездок всегда находятся обращения самих вартовчан, общественников, трудовых коллективов, участников советов многоквартирных домов. В частности, за помощью в обустройстве стоянки к депутатам обратились сотрудники Зала международных встреч.

Заместитель директора муниципальной спортивной школы олимпийского резерва "Самотлор" Алексей Березин заявил, что проездом, который сегодня отведён учреждению, пользуются специалисты соседних предприятий и учреждений.

"Нагрузка на него колоссальная: машин много, парковки всем не хватает. Это особо ощущается в период проведения соревнований",- сказал Березин.

нижневартовск(2007)|Фото: Накануне.ru

Площадка, которая сейчас огорожена возле волейбольного клуба для стоянки, рассчитана на 30 машин. Расширить её можно за счёт небольшого участка газона, расположенного вдоль проезда к Залу международных встреч. По мнению директора департамента строительства, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства мэрии Алексея Ракитского, так как под землёй проходят инженерные сети, то, вероятнее всего, стоянка будет без асфальта. На ней смогут разместиться 20 авто. Клец добавил, что места для машин возле волейбольного клуба "Самотлор" не хватает.

"Сегодня во время выездного заседания мы увидели, что есть земельные резервы на данном участке, которые и можно использовать. Вскоре специалисты профильных служб мэрии детально изучат этот вопрос, проведут расчёты необходимых средств для выполнения работ. К обустройству стоянки, скорее всего, приступят уже в следующем сезоне, при условии наличия финансов", - сказал Клец.

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В Нижневартовске возле спортшколы олимпийского резерва "Самотлор" появится дополнительная парковка

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Теги: парковка, волейбольный клуб Самотлор



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