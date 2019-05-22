18 Сентября 2020
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екатеринбург улица карла либкнехта троллейбус (2018) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге могут повысить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Администрация Екатеринбурга может повысить стоимость проезда в наземном транспорте. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, это необходимо, чтобы обновить парк. Со своим докладом он выступил на заседании программного совета стратегического развития города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь шла о стратегическом подпроекте "Удобный наземный электрический общественный транспорт". По данным Бубнова, около 80% трамваев и троллейбусов изношены. Для выполнения проекта есть два варианта. Первый - частные инвестиции в формате концессионного соглашения, а деньги будут возвращаться за счёт повышения стоимости проезда. Второй вариант - деньги из бюджетов разных уровней.

Но Бубнов добавил, что задача стоит не в том, чтобы увеличить стоимость проезда, а ввести инвестиционную надбавку. Программу оценивают в 30,2 млрд.руб., 10 млрд.руб. планируют получить из регионального бюджета, а ещё 7,9 млрд. руб. из муниципального.

"Стоит заметить, что качество наземного транспорта не соответствует нормам. Подвижной состав уже выработал свой ресурс. Необходимо ежегодно обновлять этот состав. Возврат инвестиций и затрат по эксплуатации объектов, компенсация рисков будет осуществляться за счет взимания платы с пользователей наземного общественного транспорта", - сказал Бубнов.

В рамках программы необходимо купить 80 низкопольных односекционных трамваев, 215 низкопольных троллейбусов и 93 трехсекционных трамвая. 138 трамваев и 66 троллейбусов будет модернизировано.

Также после обновления появятся маршруты в Верхнюю Пышму, дополнительный транспорт в Академический район и Солнечный.

После этого обсуждения проект будет представлен депутатам городской думы, а уже потом главе Екатеринбурга Александру Высокинскому.

Напомним, что с 15 мая в городе подорожала стоимость билета в метро до 32 руб.

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В Екатеринбурге могут повысить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

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Теги: метро, транспорт, строимость проезд, екатеринбург



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