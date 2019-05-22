18 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Эмилия Кларк (2019) | Фото:instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк для сцены в финале "Игры престолов" изучала выступления Гитлера

Внимание! Текст содержит спойлеры финала восьмого сезона "Игры престолов".

Актриса Эмилия Кларк (32) призналась: готовясь к съемкам эпичной речи своей героини Дейнерис Таргариен в последнем эпизоде сериала, она изучала ораторский опыт реальных тиранов, в том числе Адольфа Гитлера.

Свою речь Матерь Драконов произносит одинаково страстно как на общем языке (английском), так и на дотракийском наречии. В интервью Variety Кларк рассказывает: "Репетируя выступление на непонятном, выдуманном языке, я посмотрела множество видео – теперь это кажется смешным – с речами диктаторов и влиятельных лидеров, говорящих на незнакомых мне языках. Я хотела понять их, не зная языка. И вы действительно можете понять их! Вы сможете, например, понять, что говорит Гитлер, даже если не знаете немецкого языка!".

Эмилия рассказала, что очень переживала из-за этой речи. "Я очень волновалась. Я не спала ночами два месяца. Я репетировала перед плитой и холодильником, перед ночным Белфастом, выступая у окна. Правда, окно было закрыто – я бы не хотела, чтобы меня в тот момент видели люди!" – рассказывает звезда.

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Эмилия Кларк для сцены в финале "Игры престолов" изучала выступления Гитлера

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Теги: эмилия кларк, игра престолов, адольф гитлер, ораторское мастерство



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