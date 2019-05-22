18 Сентября 2020
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Владимир Путин Альфа Конде (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

Снова спишут долги? Президент Конго посетит Москву и встретится с Путиным

Завтра, 23 мая, президент России Владимир Путин встретится с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что африканский гость посетит Москву с официальным визитом. Главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества. Также состоится обмен мнениями по основным вопросам региональной повестки дня.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Путин заявил, что Россия списала странам Африки долг на общую сумму более чем в 20 млрд долларов (около 1,2 трлн руб.). Заявление прозвучало по итогам российско-гвинейских переговоров.

Владимир Путин Альфа Конде(2017)|Фото: пресс-служба президента РФ

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Снова спишут долги? Президент Конго посетит Москву и встретится с Путиным

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Теги: Конго, Москва, Путин



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