Снова спишут долги? Президент Конго посетит Москву и встретится с Путиным

Завтра, 23 мая, президент России Владимир Путин встретится с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что африканский гость посетит Москву с официальным визитом. Главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества. Также состоится обмен мнениями по основным вопросам региональной повестки дня.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Путин заявил, что Россия списала странам Африки долг на общую сумму более чем в 20 млрд долларов (около 1,2 трлн руб.). Заявление прозвучало по итогам российско-гвинейских переговоров.