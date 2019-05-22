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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Стали известны имена кандидатов на пост главы департамента культуры Югры

Стали известны имена 13 кандидатов на пост директора департамента культуры Югры. Как сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

По словам директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирины Астапенко, прошла проверка документов от кандидатов, все они соответствуют предъявленным требованиям.

На руководящую должность претендуют: жительница Ханты-Мансийска, заместитель директора департамента – начальник управления по внешним связям департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Инна Арканова, жительница Ханты-Мансийска, заместитель директора Молодежного центра Ксения Ворожищева, тюменец, гендиректор Тюменского издательского дома Алексей Двизов, житель ямальского поселка Аксарка, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Роман Завьялов, мегионец, преподаватель детской школы искусств №2 Нижневартовска Игорь Иванов, первый заместитель директора департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Кибкало, директор челябинского государственного драматического "Камерного театра" Илья Коломейский, житель Ханты-Мансийска, начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной политики Югры Дмитрий Куликов, житель Югорска, директор школы №5 Артур Латыпов, жительница окружной столицы, председатель учредительного собрания региональной организации "Ассоциация интеллектуальных и творческих сил Югры" Любовь Лыткина, директор центра "Открытый регион" Оксана Макеева, вартовчанин, худрук нижневартовского ТЮЗа Василий Остривной, не имеющий официального трудоустройства ханты-мансиец Константин Чернышев.

Оценка личностного, профессионального потенциала кандидатов начинается с завтрашнего дня. Претендентам также предстоит пройти тесты на знание законодательства, русского языка и умение использовать информационные технологии. Отборочный этап завершится до 29 мая.

После завершения всех тестов начнется общественный этап отбора - 31 мая пройдет конференция с участием общественности и представителей профессионального сообщества. После конференции кандидаты примут участие в теледебатах. Итоги оценит комиссия по вопросам государственной службы при губернаторе Югры.

"Коллегиальность этого органа гарантирует независимость и открытость оценок. На заседание будут приглашены эксперты и общественность. Комиссия выберет лучших из лучших. Не более трех кандидатов будут представлены губернатору для проведения завершающего этапа – встречи-собеседования. По его результатам будет принято решение об окончательной кандидатуре на должность директора департамента культуры автономного округа", - заявила Ирина Астапенко.

Добавим, что все процедуры отбора завершатся в середине июня.

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Стали известны имена кандидатов на пост главы департамента культуры Югры

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Теги: конкурс, директор департамента культуры, отбор, кандидаты



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