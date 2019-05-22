18 Сентября 2020
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Происшествия В России За рубежом
аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп (2020) | Фото: РИА Накануне.RU

Число пострадавших в ДТП в Италии россиян увеличилось до 28, четверо в тяжелом состоянии. Подробности

Число туристов, пострадавших в аварии автобуса в Италии, достигло 28. Их доставили в больницы Кампостаджиа и Сиены с травмами разной степени тяжести. Кроме того, четверо находятся в тяжелом состоянии, а 20 человек вообще не пострадали. Погибла одна женщина.

Как сообщают местные СМИ, не установлена причина аварии. Тест показал, что водитель не употреблял алкоголь.

аварийный знак, знак аварийной остановки, дтп(2020)|Фото: Фото: РИА Накануне.RU

(2019)|Фото: sienafree.it

Напомним, сегодня около 9.30 на трассе Сиена - Флоренция перевернулся пассажирский автобус. На борту находились туристы из России. Одна женщина погибла. Несколько человек оказались зажаты в упавшем с дороги автобусе, их извлекали с помощью специнструментов.

Чтобы принять раненых, в больницах были развернуты дополнительные палаты и операционные, увеличено число персонала. В больницы доставлены компоненты крови и переводчики.

(2019)|Фото: vigilfuoco.it

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Число пострадавших в ДТП в Италии россиян увеличилось до 28, четверо в тяжелом состоянии. Подробности

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Теги: автобус, дтп, италия



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