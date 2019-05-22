Число пострадавших в ДТП в Италии россиян увеличилось до 28, четверо в тяжелом состоянии. Подробности

Число туристов, пострадавших в аварии автобуса в Италии, достигло 28. Их доставили в больницы Кампостаджиа и Сиены с травмами разной степени тяжести. Кроме того, четверо находятся в тяжелом состоянии, а 20 человек вообще не пострадали. Погибла одна женщина.

Как сообщают местные СМИ, не установлена причина аварии. Тест показал, что водитель не употреблял алкоголь.

Напомним, сегодня около 9.30 на трассе Сиена - Флоренция перевернулся пассажирский автобус. На борту находились туристы из России. Одна женщина погибла. Несколько человек оказались зажаты в упавшем с дороги автобусе, их извлекали с помощью специнструментов.

#Incidente #Monteriggioni soccorritori al lavoro sul bus turistico finito in una scarpata, @emergenzavvf hanno estratto le ultime 3 persone incastrate all'interno del mezzo ora affidate al 118. Bilancio provvisorio un morto e diversi feriti @TgrRai pic.twitter.com/91O4sRCuTN — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.

Чтобы принять раненых, в больницах были развернуты дополнительные палаты и операционные, увеличено число персонала. В больницы доставлены компоненты крови и переводчики.