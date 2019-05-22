18 Сентября 2020
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"Вонь накрыла полгорода": воронежцы сетуют, что Медведев не успел вдохнуть местного "свежего" воздуха

Воронежцы вновь жалуются на сильный неприятный запах в квартирах и на улицах. Сообщения о фекальном зловонии появились в соцсетях ночью 22 мая.

"Район СХИ, вонь ужасная. Предыдущая ночь - то же самое", - говорится в сообщении в паблике "Типичный Воронеж".

При этом в комментариях пишут, что вонь уже "накрыла пол города Воронеж". Жалобы поступают из многих районов: Тенистый, Левый берег, ЮЗ, Центр, "даже Северный захватило".

Отметим, 21 мая в регионе с визитом находился премьер-министр Дмитрий Медведев. Воронежцы сетуют, что к моменту появления запаха он уже уехал из города и не успел вдохнуть "свежего" воронежского воздуха.

Напомним, в мэрии Воронежа заявляли, что в курсе проблемы, источник запаха – Левобережные очистные сооружения. Исследования показали, что на них поступают сточные воды с крайней степенью загрязнения.

Осенью мэр Воронежа Вадим Кстенин отмечал, что проблема запаха иловых карт очень сильно волновала жителей микрорайона Тенистый. Он выразил уверенность, что горожане больше никогда не столкнутся с таким явлением, потому что цех обезвоживания осадка находится в стадии пусконаладочных работ, и в декабре этого года заработает на полную мощность. Однако ситуация до сих пор не изменилась.

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"Вонь накрыла полгорода": воронежцы сетуют, что Медведев не успел вдохнуть местного "свежего" воздуха

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Теги: воронеж, вонь, дмитрий медведев



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