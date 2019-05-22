В Зауралье к реальным тюремным срокам приговорили нарушителей госграницы

В Зауралье осудили двух граждан Узбекистана - мужчину и женщину.

Их признали виновными в незаконном пересечении госграницы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Злоумышленники ранее были лишены права на въезд в Россию, но пешком пересекли границу с территории Узункольского района Костанайской области Казахстана на территорию Половинского района Курганской области.

Суд назначил мужчине 3 года в колонии строгого режима, женщине - 1 год в колонии общего режима.