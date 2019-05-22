Собчак и "рогоносец" Виторган обмениваются "любезностями" в сети

Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган подкалывают друг друга в сети.

Накануне телеведущая (а теперь еще и генеральный продюсер телеканала "Супер") опубликовала пост про мстительность, мол, мстительный человек добрым быть едва ли может. Тут в комментарии пришел ее бывший муж, актер Максим Виторган и написал: "Очень хорошая емкая формулировка, Ксения! Главное повторять "я не специально" - и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас- людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!".

Ксения бывшему отвечать не стала, а написала еще один пост. Тоже с какими-то намеками и экивоками. "Люди слабы, они часто и много поступают ****** (плохо), да и тебе самому за что-то наверняка было стыдно, поэтому надо стараться прощать и никогда не мстить. Можно не общаться, не иметь дело, - это уже личный выбор, но прощать врагов надо обязательно. И нет ничего отвратительнее и мелочнее лично для меня, чем лить говно на тех, с кем совсем недавно был близким другом или близкой подругой. Вспоминать - только хорошее, и дать этому хорошему вытеснить все плохое, а не наоборот", - пишет Ксения.

Напомним, несколько месяцев назад Собчак и Виторган объявили о расставании. У пары есть общий двухлетний сын Платон. Расставанию супругов предшествовали слухи о романе Ксении с режиссером Константином Богомоловым, а также публичное выяснение отношений между Богомоловым и Виторганом с применением физической силы.