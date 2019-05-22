ХК "Автомобилист" подписал огромного канадского форварда

Екатеринбургский "Автомобилист" объявил о подписании центрального нападающего Питера Холланда.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, односторонний контракт с габаритным канадским форвардом, чей рост составляет 188 см, а вес 93 кг, рассчитан на два года. Холланд дебютировал в НХЛ в сезоне 2011/12 в составе Anaheim Ducks, за который выступал три сезона, совмещая с играми в AHL за Syracuse Crunch. В сезоне 2013/14 перешел в клуб Toronto Maple Leafs, в составе которого провел четыре сезона.

Также в НХЛ Питер выступал за клубы Arizona Coyotes и New York Rangers. Всего в лиге он провел 266 матчей, набрав 85 (36+49) очков.

Минувший сезон хоккеист играл в АХЛ в составе Hartford Wolf Pack и Rockford Icehogs. Он выходил на лед в 73 матчах и набрал 65 (27+38) очков.

Напомним, недавно ХК "Автомобилист" укрепил вратарскую линию.