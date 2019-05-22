РВСН начали получать новейшие комплексы "Авангард"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы "Авангард". Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард".

Полк должен заступить на боевое дежурство к концу года, передает РИА Новости.

Напомним, российский "Авангард" называют наиболее современным вооружением. Это новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Напомним, 26 декабря в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура.

В США уже признавали, что не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.