Жители Пермского края запустят цифровых воздушных змеев

В эту субботу Пермский край присоединится к общероссийскому флешмобу "Запуск цифровых воздушных змеев", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края.

Акция связана с переходом на цифровое телевещание и отключением аналогового телевидения, которое состоится 3 июня. Посмотреть на запуск воздушных змеев пермяки смогут на набережной реки Кама. Сбор участников акции начнется в 14.00. Перед запуском пройдет "Цифровая зарядка" - символ готовности к предстоящему отключению "аналога".

Всего в небо будут запущены 22 воздушных змея. 20 - с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового вещания. Еще один змей будет с "цифровой бабочкой", а последний - с названием региона.

Добавим, что на Совете глав муниципальных образований губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что в крае была проведена большая работа для перехода на "цифру": обеспечена социальную помощь льготникам, работа волонтеров, наличие оборудование для цифрового телевещания, организована информационная кампания, а также проведение работы с управляющими компаниями по восстановлению общедомовых антенн.

Социальную поддержку краевые власти оказывают пенсионерам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

"На эти цели из бюджета направили свыше 2,8 млн руб. Помощь получили уже 2880 человек", — подчеркнул губернатор.