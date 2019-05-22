В Перми умер семиклассник, родители заявили об "отравлении гелием"

В одной из школ Орджоникидзевского района Перми погиб семиклассник, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, подросток умер якобы после того, как надышался гелием. В департаменте образования Перми Накануне.RU подтвердили информацию о смерти ученика, но сведения о газе не подтвердили, но и не опровергли.

Там заявили, что несчастный случай с семиклассником одной из школ Перми произошёл в воскресенье, во второй половине дня. По словам директора образовательного учреждения, ученик не был замечен в употреблении психоактивных веществ, не имел поведенческих проблем, был спокойным и уравновешенным.