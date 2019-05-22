18 Сентября 2020
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Владимир Зеленский, кадр из фильма &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: nsn.fm

"Это большая ошибка". В МИД РФ отреагировали на просьбы Зеленского усилить санкции против России

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на сообщения о просьбах президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России.
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Напомним, на днях вступивший в должность президента Зеленский провел встречу с представителями администрации президента США, которые прибыли в Киев на его инаугурацию. В ходе переговоров он призвал Вашингтон усилить давление на Москву.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат назвала "большой ошибкой" обращение Киева к Вашингтону за ужесточением санкций, если оно действительно было. По ее словам, российская сторона не получала никаких предложений от администрации президента Украины, но если они поступят - то их рассмотрят.

(2018)|Фото: пресс-служба МИД РФ

По мнению Захаровой, "агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут". Как добавила представитель МИД, они могут только ухудшить ситуацию, пишет Infox.ru.

Напомним, также глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев в своей политике по отношению к России будет руководствоваться принципом "кнута и пряника". В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину "слабой полунищей страной, у которой нет ни кнута, ни пряника, ни денег".

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"Это большая ошибка". В МИД РФ отреагировали на просьбы Зеленского усилить санкции против России

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Теги: Захарова, Зеленский, санкции



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