Лидер челябинского "Яблока" будет участвовать в выборах губернатора

Лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков будет участвовать в выборах губернатора Южного Урала.

"Уверен в своих силах, поэтому предлагаю свою кандидатуру! Самовыдвиженцем не пойду, для решения поставленных задач нужна опора и платформа, которая есть у "Яблока", партии являющейся реальной альтернативой действующей власти на всех уровнях. Начинаем готовить процедуру официального выдвижения кандидата на должность губернатора от челябинского "Яблока", - написал он.

Напомним, Ярослав Щербаков участвовал в конкурсе на пост главы Челябинска. Победителями были признаны врио главы города Владимир Елистратов, предприниматель Никита Мирный, глава Ленинского района Александр Орел и бывший мэр Трехгорного Николай Шиманович. 26 февраля главой города был избран Владимир Елистратов. После этого Щербаков подал в областной суд иск о признании недействительным решения об избрании главы города.