Данила Козловский снимает сериал про аварию на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский решил продолжить свою режиссерскую карьеру и снять сериал.

В Instagram Козловский опубликовал фото и видео с традиционного начала любой съемки: битья именной тарелки с указанными на ее поверхности именами членов съемочной группы.

Главную роль в проекте исполнит сам Данила (как и в его режиссерском дебюте – фильме "Тренер"). Одним из продюсеров является Александр Роднянский. Вместе они представляли проект на питчинге в Фонде кино в марте, претендуя на бюджетное финансирование сериала.

Сериал будет рассказывать об аварии на Чернобыльской АЭС. Сценарий основан на реальной истории группы добровольцев-ликвидаторов. В проекте задействованы такие звезды как Равшана Куркова и Оксана Акиньшина. Где и когда выйдет сериал – пока неизвестно.