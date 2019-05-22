Под Владимиром почти 300 домов остались без газа из-за операции против боевиков

Во Владимирской области в 287 частных домах отключили газ из-за проведения контртеррористической операции (КТО).

В настоящее время ведутся работы по пуску газа в дома, сообщает РБК.

Напомним, сегодня утром оперативники ликвидировали двух боевиков, которые ранее были заблокированы в жилом доме в Кольчугине.

Как отметили в НАК, перед тем, как ввести режим КТО, жильцов соседних домов эвакуировали.

Личности злоумышленников установлены, это сторонники одной из запрещенных в России террористических организаций. Они поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового скопления людей.