В Прикамье собираемость платы за вывоз мусора в первом квартале составила 22,5%

Собираемость платы за вывоз мусора в Пермском крае в первом квартале составила 22,5%. Такое заявление сделал министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын во время заседания комитета по бюджету заксобрания Пермского края, сообщает "Ъ".

Платежи населения за услуги оператора в первом квартале составили около 122 млн руб. Большую часть доходов оператора составляет субсидия из краевого бюджета.

"Собираемость платы в первом квартале составила 22,5%. Всего за квартал было начислено 540 млн руб. В значительной степени причиной разрыва между плановыми и фактическими поступлениями является не полностью сформированное базовое начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО", - приводит издание слова министра.

Отметим, что ранее "Ведомости" со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента России Владимира Путина сообщали, что часть операторов могут прекратить работу. В список регионов-неплательщиков попал Пермский край.

Было сказано, что собираемость платы за вывоз мусора в Прикамье составляет всего лишь 20%, в то время как средняя собираемость платы за вывоз ТКО по стране составляет 50,3%.

В "Теплоэнерго" корреспонденту Накануне.RU сообщали, что оснований для прекращения работы в регионе нет, и что региональный оператор работает стабильно. Как утверждали в ведомстве, по итогам двух месяцев собираемость платежей за вывоз мусора с физических лиц, проживающих в многоквартирных домах, и получивших квитанции "КРЦ-Прикамье", составила 45,5%.

"В тех УК и ТСЖ, которые перешли на прямые платежи, с регоператором процент оплаченных квитанций достаточно высок. Отметим, что прямые платежи населения без посредничества в лице управляющей компании являются наиболее понятным и прозрачным способом взаимоотношения жителей и регионального оператора по вывозу ТКО. По частному сектору оплата идет немного медленнее, в среднем 16,2% за два месяца. Нужно понимать, что до нового года услуга практически нигде не оказывалась и жители привыкают платить", - пояснил региональный оператор.