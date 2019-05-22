После наказа Шумкова зауральские чиновники лично начали чистить несанкционированные свалки

В лесу у поселка Старый Просвет чиновники кетовской администрации по поручению врио губернатора Курганкой области Вадима Шумкова вышли на уборку территории - сотрудники убирали мусор.

По словам главы Кетовского района Владимира Архипова, это не разовое мероприятие, а плановая работа в рамках акции "Чистый лес".

"Установлены средства фотовидеофиксации, мы будем отслеживать всех, кто попробует вываливать мусор в лесу и передавать собранные материалы в правоохранительные органы для составления административных протоколов. Будем штрафовать. Будем проводить рейды, направленные на выявление нарушителей", - отметил Архипов.