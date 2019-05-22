Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг ее дочери и шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу (35) впервые прокомментировала ситуацию с аннулированием итогов конкурса "Голос. Дети", в котором победительницей ранее была названа ее дочь Микелла Абрамова (11).

Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры". "Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", - цитирует певицу радиостанция "Серебряный дождь".

Ранее Первый канал анонсировал 24 мая специальный выпуск шоу "Голос. Дети", в котором, вероятно, будет сделано какое-то заявление и ситуация каким-то образом разрешится. Алсу говорит, что ее дочь еще не решила – будет ли она принимать участие в этой съемке. "Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама", - сказал артистка.

Более развернутый комментарий по этой теме Алсу намерена дать 1 июня.

Напомним, аудиторская проверка смс-голосования в финале шоу выявил "накрутку" в пользу Микеллы. До этого победа девочки вызывала вопросы у зрителей – судя по всему, она не числилась в явных фаворитах. Кроме того, за Абрамову активно агитировали голосовать представители шоу-бизнеса, с которыми явно знакома мать девочки.