18 Сентября 2020
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Общество В России
Алсу (2018) | Фото:instagram.com/alsou_a

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг ее дочери и шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу (35) впервые прокомментировала ситуацию с аннулированием итогов конкурса "Голос. Дети", в котором победительницей ранее была названа ее дочь Микелла Абрамова (11).

Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры". "Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", - цитирует певицу радиостанция "Серебряный дождь".

Ранее Первый канал анонсировал 24 мая специальный выпуск шоу "Голос. Дети", в котором, вероятно, будет сделано какое-то заявление и ситуация каким-то образом разрешится. Алсу говорит, что ее дочь еще не решила – будет ли она принимать участие в этой съемке. "Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама", - сказал артистка.

Более развернутый комментарий по этой теме Алсу намерена дать 1 июня.

Напомним, аудиторская проверка смс-голосования в финале шоу выявил "накрутку" в пользу Микеллы. До этого победа девочки вызывала вопросы у зрителей – судя по всему, она не числилась в явных фаворитах. Кроме того, за Абрамову активно агитировали голосовать представители шоу-бизнеса, с которыми явно знакома мать девочки.

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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг ее дочери и шоу "Голос. Дети"

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Теги: алсу, микелла абрамова, голос. дети, комментарий



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Развитие сюжета:

Ранее 12.07.2019 13:44 Мск Дочь Алсу Микелла и Ержан Максим сняли клип про любовь
Ранее 11.06.2019 15:20 Мск Аудитор назвал регионы, из которых шло "аномальное" голосование в финале шоу "Голос. Дети"
Ранее 04.06.2019 10:16 Мск Скандал на шоу "Голос. Дети": Алсу сравнила критиков своей семьи с гиенами
Ранее 31.05.2019 12:51 Мск Родственник финалистки шоу "Голос. Дети" написал заявление в полицию на Алсу и ее мужа
Ранее 26.05.2019 21:08 Мск Дочь Алсу прокомментировала шоу "Голос. Дети"
Ранее 25.05.2019 10:25 Мск Соцсети бурно отреагировали на спецвыпуск "Голос. Дети"
Ранее 25.05.2019 08:09 Мск Все финалисты шоу "Голос. Дети" стали победителями
Ранее 24.05.2019 12:31 Мск В субботу на Первом канале будут повторно выбирать победителя шоу "Голос. Дети"

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Ранее 18.05.2019 17:03 Мск "На первом все продано": финалист шоу "Голос. Дети" снялся в "говорящей" рекламе
Ранее 17.05.2019 09:09 Мск Аудитор голосования в шоу "Голос. Дети" предложил проверять и другие системы выборов
Ранее 16.05.2019 14:39 Мск Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу "Голос Дети"
Ранее 16.05.2019 14:23 Мск Group-IB заявила о накрутках в пользу дочери Алсу на "Голос. Дети"
Ранее 15.05.2019 14:03 Мск Первый канал и Group-IB призвали не верить никаким "источникам" до окончания проверки голосования в шоу "Голос. Дети"

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