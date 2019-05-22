18 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

На кремлевском совещании позитивно оценили опыт Нижневартовска в поддержании межнационального мира

Сегодня в уральском полпредстве проходит совещание по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, на которое приехал заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. В мероприятии принимают участие полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернаторы всех регионов УрФО и многие главы муниципалитетов.

Рассказывая об инфраструктуре для поддержки и стимулирования деятельности национально-культурных автономий и межнациональных общественных объединений, губернатор Югры Наталья Комарова отметила создание в ряде муниципалитетов центров этнокультурной направленности. И привела в пример центр национальных культур Нижневартовска, который успешно взаимодействует со всеми национальными общественными организациями и культурными автономиями муниципального образования.

Как заметила глава региона, многочисленные проекты, реализуемые центром, востребованы большим количеством граждан. Так, за 2018 год через нижневартовский центр прошли почти 50 тысяч человек, проведено 256 мероприятий. Кроме того, учреждение стало победителем ежегодного окружного смотра деятельности этнокультурных центров в 2019 году.

Магомедсалам Магомедов также оценил положительный пример ХМАО, где, по оценке АП, региональная власть эффективно расходует средства на мероприятия по сохранению и развитию добрых межнациональных отношений.

Цуканов, Магомедов(2019)|Фото: Накануне.RU

В мероприятии принимает участие сам глава города Нижневартовска Василий Тихонов. Как он отметил в комментарии Накануне.RU, в муниципалитете реализуется муниципальная программа укрепления межнационального и межконфессионального согласия и профилактики экстремизма и терроризма, рассчитанная на 2019-2025 годы и на период до 2030 года, в рамках нее проводятся этнокультурные и спортивные мероприятия.

Только в прошлом году участие в них приняли свыше 48 тысяч человек, проведено более 400 мероприятий с участием детей, молодежи, студентов, трудовых мигрантов, представителей национальных, религиозных и молодежных объединений.

Василий Тихонов, глава города Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

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На кремлевском совещании позитивно оценили опыт Нижневартовска в поддержании межнационального мира

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Теги: Наталья Комарова,



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