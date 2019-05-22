Киев утвердил новую редакцию украинского правописания

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
вырезка из газеты, проверка украинизации (2017) | Фото: Накануне.RU

Киев утвердил новую редакцию украинского правописания

Кабмин Украины одобрил новую редакцию украинского правописания, которая была разработана Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, новое правописание было представлено в августе прошлого года с целью, с одной стороны, приблизить его к латинскому звучанию, с другой - к разговорной речи, принятой на западной Украине, где сильно влияние польского языка.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинской мовы и унификации употребления орфографических норм.

Так, например, в словах греческого происхождения вместо буквы "ф" будет ставиться "т". Слова кафедра, эфир, миф, марафон, логарифм, Голгофа, Афины будут писаться так: катедра, етер, міт, маратон, логаритм, Голгота, Атени. Это делается, чтобы приблизить написание к латинскому с сочетанием букв "th".

Текст документа опубликован "РБК-Украина". Он содержит более 40 страниц новых правил. Обращает на себя внимание традиционное для мовы чередование в огромном количестве разных букв (как гласных, так и согласных), которые употребляются в зависимости от падежа, числа, начала следующего слова, смысла и других признаков. В целом правописание представляет собой свод правил, которые практически невозможно запомнить в силу того, что они ограничены огромным числом не подпадающих под них случаев, прописанных каждый по отдельности. По существу, к бесчисленному набору всех этих частных случаев и сводится украинское правописание.

Отметим, что само выражение "украинская мова" правильнее переводить как "украинская речь", "украинский говор", поскольку корень "мов" во всех словах означает говорить.

Как сообщало Накануне.RU, новый президент Украины Владимир Зеленский после принятия закона о тотальной украинизации заявил, что по украинизации не будет "никаких компромиссов".

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Киев утвердил новую редакцию украинского правописания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, украинизация, мова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети