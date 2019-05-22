Киев утвердил новую редакцию украинского правописания

Кабмин Украины одобрил новую редакцию украинского правописания, которая была разработана Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

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Как сообщало Накануне.RU, новое правописание было представлено в августе прошлого года с целью, с одной стороны, приблизить его к латинскому звучанию, с другой - к разговорной речи, принятой на западной Украине, где сильно влияние польского языка.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинской мовы и унификации употребления орфографических норм.

Так, например, в словах греческого происхождения вместо буквы "ф" будет ставиться "т". Слова кафедра, эфир, миф, марафон, логарифм, Голгофа, Афины будут писаться так: катедра, етер, міт, маратон, логаритм, Голгота, Атени. Это делается, чтобы приблизить написание к латинскому с сочетанием букв "th".

Текст документа опубликован "РБК-Украина". Он содержит более 40 страниц новых правил. Обращает на себя внимание традиционное для мовы чередование в огромном количестве разных букв (как гласных, так и согласных), которые употребляются в зависимости от падежа, числа, начала следующего слова, смысла и других признаков. В целом правописание представляет собой свод правил, которые практически невозможно запомнить в силу того, что они ограничены огромным числом не подпадающих под них случаев, прописанных каждый по отдельности. По существу, к бесчисленному набору всех этих частных случаев и сводится украинское правописание.

Отметим, что само выражение "украинская мова" правильнее переводить как "украинская речь", "украинский говор", поскольку корень "мов" во всех словах означает говорить.

Как сообщало Накануне.RU, новый президент Украины Владимир Зеленский после принятия закона о тотальной украинизации заявил, что по украинизации не будет "никаких компромиссов".