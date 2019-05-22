18 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
инклюзивный туризм в Свердловской области (2019) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Тропы в свердловских парках "Бажовские места" и "Оленьи ручьи" включены в инклюзивные турмаршруты

На Среднем Урале тропы в природных парках "Бажовские места" и "Оленьи ручьи" включены в инклюзивные туристические маршруты региона. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Включение означает, что здесь построена вся необходимая инфраструктура, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли их пройти. Тропу в парке "Бажовские места" уже протестировали уральцы - подопечные Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов. Они посетили дом-музей Бажова в Сысерти, Сысертский фарфоровый завод и саму экологическую тропу до Талькова Камня протяженностью два километра. Чтобы слабо подготовленным и ограниченным в движениях людям было легче идти по тропе, ее оборудовали стоянками с беседками со скамейками, а также деревянными мостками в трудных местах.

инклюзивный туризм в Свердловской области(2019)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

После тестирования Сысертский инклюзивный туристический маршрут был признан успешным и действительно доступным для всех. Первопроходцам он не показался утомительным, хотя занял почти весь день.

В свою очередь, тестирование доступности тропы для маломобильных туристов в природном парке "Оленьи ручьи" будет проведено в июне.

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Тропы в свердловских парках "Бажовские места" и "Оленьи ручьи" включены в инклюзивные турмаршруты

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Теги: тропы, парки, маршруты



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