Тропы в свердловских парках "Бажовские места" и "Оленьи ручьи" включены в инклюзивные турмаршруты

На Среднем Урале тропы в природных парках "Бажовские места" и "Оленьи ручьи" включены в инклюзивные туристические маршруты региона. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Включение означает, что здесь построена вся необходимая инфраструктура, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли их пройти. Тропу в парке "Бажовские места" уже протестировали уральцы - подопечные Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов. Они посетили дом-музей Бажова в Сысерти, Сысертский фарфоровый завод и саму экологическую тропу до Талькова Камня протяженностью два километра. Чтобы слабо подготовленным и ограниченным в движениях людям было легче идти по тропе, ее оборудовали стоянками с беседками со скамейками, а также деревянными мостками в трудных местах.

После тестирования Сысертский инклюзивный туристический маршрут был признан успешным и действительно доступным для всех. Первопроходцам он не показался утомительным, хотя занял почти весь день.

В свою очередь, тестирование доступности тропы для маломобильных туристов в природном парке "Оленьи ручьи" будет проведено в июне.