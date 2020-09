Вечерний Путин: BBC запустит шоу с "российским президентом" в роли ведущего

Британский телеканал BBC Two, входящий в корпорацию BBC, запустит шоу в формате late night, ведущим которого будет анимированный "Владимир Путин". Канал анонсировал проект в соцсетях, запустив небольшой ролик. В нем ведущий на фоне Букингемского дворца рассказывает о себе и своем новом шоу.

"Сегодня вечером с Владимиром Путиным" – комедийный формат ток-шоу, в котором технологии позволяют трехмерному цифровому мультику-Путину ходить и сидеть за столом, беседуя с реальными гостями перед живой аудиторией в режиме реального времени", - пишет канал в анонсе передачи. Схожести в голосе авторы "Влада" (именно так создатели шоу постоянно называют ведущего, не улавливая разницы между двумя русскими именами) добиваться не стали – у мультика просто имеется русский акцент.

Первым гостем станет журналист, публицист и пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл.

🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB