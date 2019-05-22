Губернатор Наталья Комарова удостоилась похвалы Кремля за межнациональные отношения в ХМАО

В совещании в уральском полпредстве, посвященном межнациональным отношениям, сегодня приняли участие главы всех шести регионов, входящих в УрФО. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова стала одной из немногих, чью работу в данной сфере положительно оценил заместитель руководителя Администрации президента (АП) Магомедсалам Магомедов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Федеральный чиновник привёл положительный пример ХМАО, где, по оценке АП, региональная власть эффективно расходует средства на мероприятия по сохранению и развитию добрых межнациональных отношений.

"Призываю и вас более эффективно расходовать средства", - обратился Магомедов к остальным губернаторам УрФО, отметив, что эта работа должна быть публичной и по факту оцениваться населением. И в дальнейшем поставил высокую оценку ХМАО за успешную реализацию стратегии государственной национальной политики РФ.

Сама же Комарова сообщила, что в октябре 2018 года в Югре утверждена государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма", разработанная с учетом рекомендаций Федерального агентства по делам национальностей и мнения общественности. В её реализации с 2019 года задействованы 11 окружных органов власти и 22 муниципальных образования.

Эффективно, по словам главы региона, работает в автономном округе созданная грантовая поддержка некоммерческим организациям (НКО) на реализацию проектов по укреплению гражданского единства - в 2018 году соответствующая помощь оказана 25 НКО, а трём организациям присуждена премия губернатора Югры "За вклад в развитие межэтнических отношений".

"Здесь отмечу наше новое решение, - акцентировала Комарова внимание участников семинара. - С 2019 года введён единый порядок поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций округа - "Грант губернатора". Конкурс проводится два раза в год по десяти социально-значимым направлениям, в том числе "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, поддержка коренных малочисленных народов".

Важно и то, что в Югре региональная нормативная правовая база синхронизирована с федеральной стратегией национальной политики РФ до 2025 года. Это, в частности, позволяет применять региональный стандарт по реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма на региональном и муниципальном уровнях с учетом местной этноконфессиональной специфики Югры.

Рассказывая об инфраструктуре для поддержки и стимулирования деятельности национально-культурных автономий и межнациональных общественных объединений, Комарова отметила создание в ряде муниципалитетов центров этнокультурной направленности.

И привела в пример центр национальных культур Нижневартовска, который успешно взаимодействует со всеми национальными общественными организациями и культурными автономиями муниципального образования. Многочисленные проекты, реализуемые центром, востребованы большим количеством граждан. Так, за 2018 год через нижневартовский центр прошли почти 50 тысяч человек, проведено 256 мероприятий. Кроме того, учреждение стало победителем ежегодного окружного смотра деятельности этнокультурных центров в 2019 году.