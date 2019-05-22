Российские космонавты проверят обшивку МКС во время выхода в открытый космос

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время следующего выхода в открытый космос возьмут пробы с поверхности МКС.

Это необходимо для оценки возможных микроповреждений обшивки, сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш.

Выход в открытый космос состоится 29 мая в 18.50 (мск) и продлится около шести часов, передает ТАСС.

Напомним, 30 августа прошлого года на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза МС-09".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" доставил на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".