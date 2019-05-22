18 Сентября 2020
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Армия и ВПК Центральный ФО В России Москва
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Москве осужден коммерсант, похитивший 131 млн рублей у Минобороны России

Суд в Москве вынес приговор бывшему исполнительному директору одной из коммерческих организаций. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, речь идет о ЗАО "Ниеншанц". Суд признал предпринимателя виновным в хищении свыше 131 млн рублей, выделенных Минобороны России на поставку комплектующих к средствам связи.

Коммерсант приговорен к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Как добавили в прокуратуре, по иску Минобороны с осужденного будет взыскана сумма причиненного им и его сообщником ущерба.

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В Москве осужден коммерсант, похитивший 131 млн рублей у Минобороны России

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Теги: Москва, Минобороны, хищение, суд, приговор



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