"Пришёл антикризисный мальчик и всё поправил": "Спецавтобазу" подготовили к худшему?

Депутат городской думы Григорий Вихарев решил оставить МУП "Спецавтобаза", когда мусорная реформа "отработала" около пяти месяцев. По мнению бывшего депутата гордумы и заксобрания и экс-директора САБ Нафика Фамиева, дальше предприятие может ждать банкротство, фактическая приватизация и срыв мусорной реформы в Екатеринбурге. При этом источники Накануне.RU не исключают, что полномочия САБ могут перейти "тюменскому" "Рифею", близкому к Артему Бикову и Алексею Боброву.

"При таких сборах [с населения], которые сейчас существуют, предприятие [САБ] так или иначе идёт к банкротству, - рассказал Фамиев. - Мусорная реформа при такой собираемости не пойдёт дальше. У каждой реформы есть цена, из этой цены установлены тарифы, если предприятие не может собрать весь этот тариф, то оно не может исполнить и реформу. Этот недосбор тянется пять месяцев. А надо платить налоги, зарплату, перевозчику, полигону и все прочее. Если этих денег нет, если занять их невозможно, то так или иначе предприятие катится к банкротству. Это не факт, конечно, я не знаю, как там обстоят дела, ведь уже там не работаю. Это просто моя версия".

В свою очередь Вихарев говорил, что проводит антикризисную деятельность, но экс-депутат уверен, что это не так.

"Он пришёл спасать предприятие, в итоге спас и ушёл, но не знаю, от чего он его спасал. "Спецавтобазу" я и бывший директор Пономарёв полностью подготовили, всю основную работу по мусорной реформе выполнили. А тут пришёл антикризисный мальчик и всё поправил - нескромно, но мог и сказать, что предшественники всё сделали, и ему не надо было начинать с нуля. Пусть это будет на его совести. Обидеть никого не хочу, может, он и сделал что-то великолепное для ЕМУПа - не знаю", - считает Фамиев.

Ранее мы уже анализировали закупки ЕМУПа с октября 2018 года (именно тогда был назначен Вихарев), и по мнению знакомых с ситуацией экспертов, предположительно, они могли проводиться с нарушениями законодательства. Некоторые из них уже пресекло свердловское УФАС и передало информацию в Центральный аппарат ФАС России. А наряду с попытками увеличить тариф для населения через суд, МУП накапливал долги перед контрагентами. Сотрудники ЧОП "Феникс Груп" жаловались на появившиеся со стороны предприятия задолженности в сумме 1,2 млн руб.

Впрочем, в пресс-службе САБ работу Вихарева оценили положительно. "Григорий Вихарев ушел в отставку по собственному желанию. Решение связано с тем, что поставленная перед руководителем муниципального предприятия задача - отладить процессы вхождения регионального оператора в экологическую реформу - была выполнена", - сообщили в пресс-службе "Спецавтобазы".

Но единственный вопрос остаётся открытым: раз Вихарев справился со всеми задачами и провёл антикризисную деятельность, то почему надо было покидать пост. Нафик Фамиев добавил, что в будущем мы всё узнаем, ведь "тайное всегда становится явным".

Что же касается самой мусорной реформы, то, по мнению экс-директора, он не видит самой реформы, а лишь желание увеличить тариф.

"Я предлагал разные варианты, например, чтобы этот тариф половину платили жители, а половину муниципалитет и государство. Тогда бы и собираемость была. Ведь людям сложно и психологически, и материально. Но никто же не услышал. Мне хотелось сделать именно хорошую реформу, чтобы не просто сваливать мусор, а перерабатывать его, строить современные полигоны, а не просто ямы. Всё свелось к тому, что они делают то же самое [что и раньше] - свозят мусор в кучу, но только за большие деньги. Самой реформы не вижу. Также не вижу инвесторов, ведь мы над этим работали, но ни одного инвестиционного договора так и не увидел", - уверен экс-депутат.

Также не были открыты новые полигоны, не построены новые сортировочные заводы, при том, что Северному полигону осталось жить 1-2 года, он "заканчивается". Фамиев уверен, что если область не построит новый полигон, то это будет провал.

"Да, безусловно, есть плюсы в реформе. Например, перестали свозить мусор на несанкционированные свалки, ведь деньги перевозчик получает только тогда, когда приехал на полигон и выгрузил отходы", - добавил он.

Чтобы мусорная реформа двигалась дальше - необходим комплексный подход, а также участие свердловского губернатора и мэра Екатеринбурга.

Если САБ признают банкротом, то другой региональный оператор - "Рифей" сможет принять участие в конкурсе на приватизацию. Ведь тюменская компания не раз хотела признать недействительными торги и соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО. Пока переход полномочий к "Рифею" невозможен.

"Мое личное мнение - банкротство [САБ] где-то подкатилось. Сейчас туда, видимо, зайдут конкурсные управляющие", - резюмировал Фамиев.

Близкий к мэрии Нижнего Тагила источник предполагает, что мусорный рынок ЕМУПа всё же достанется "Рифею". Примечательно при этом, что вчера состоялось заседание РЭК, где должны были внести существенные поправки в тарифы на вывоз ТКО, но подробности встречи так и не озвучены.

Мусорная реформа стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический.